مواطن من قرية بساط كريم الدين بالدقهلية: «حياة كريمة» إنجاز لم يحدث منذ 70 سنة

أجرت كاميرا فضائية «إكسترا نيوز»، جولة داخل مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرية بساط كريم الدين في محافظة الدقهلية.

وقال المواطن رجب نافع: «أعمل فلاحا، وفي المواسم نحرس البرتقال، مبادرة حياة كريمة رائعة، وإنجاز لم يحدث منذ 70 سنة، استفدت بكل شيء من حياة كريمة، مثل الصرف الصحي والمستشفى، كتر خير الرئيس عبدالفتاح السيسي».

.

زيادة إنتاجية الأرض

وحول أوجه الاستفادة من المجمع الزراعي الذي دشنته المبادرة الرئاسية، أوضح: «أقضي منها كل المصالح، استفدت منه بكل شيء، الفدان الذي كان ينتج 10 إردب أصبح ينتج 15 و20 إردب، فقد استفدنا كثيرًا من خدمات الإرشاد الزراعي».

تغيرات كبيرة بسبب حياة كريمة

وواصل: «في الماضي كنت أذهب إلى مركز شربين للحصول على الخدمات، لكن الوضع تغير كليا مع حياة كريمة، الخدمات لا تستغرق وقتا طويلا على الإطلاق، البلد نضفت وحياة كريمة حاجة حلوة، البلد نضفت، شتان الفارق بين الحياة قبلها وبعدها، زمان الناس كانت بتنام من المغرب، لكن دلوقتي الكل بقى يشتغل وينتج، الخير كتر عن الأول».