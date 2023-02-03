أهالي «الحصص» بالدقهلية يشيدون بـ«حياة كريمة»: خدمات ميسرة في كل الخدمات

أجرت كاميرا «اكسترا نيوز»، جولة بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمحافظة الدقهلية، وتحديدا قرية الحصص في مركز شربين، إذ إن المبادرة أنشأت 10 منشآت صحية جديدة بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 16 منشأة.

إشادة كبيرة من الأهالي بمشروعات «حياة كريمة»

وأشاد الأهالي بالمشروعات التي قدمتها المبادرة لهم، مثل المركز التكنولوجي، حيث أكد مواطن أنه استخرج شهادة ميلاد في فترة زمنية لم تتجاوز 10 دقائق: «الخدمة متميزة جدا ولا توجد أي عقبات، وخلصنا موضوعنا في ثوان، هذا المركز متميز للغاية، لم نكن نحلم به، حيث خدم هذا المركز القرية، وأزاح عبئا ثقيلا على كاهل مركز شربين».

وواصل: «مبادرة حياة كريمة قدمت لنا مدارس رائعة للغاية، بالإضافة إلى الجمعية الزراعية، الأمر رائع للغاية هنا، كنت أعمل كهربائي في شركة المقاولون العرب، أشكر حياة كريمة على ما قدمته لنا، لدينا الآن إنجازات لم نكن نحلم بها».

أهمية وحدة طب الأسرة في قرية الحصص

وأشار مواطن آخر في تصريحات لمراسل قناة اكسترا نيوز، إلى أن وحدة طب الأسرة عندما جرى تطويرها شملت أغلب التخصصات، وبالتالي لم يعد الأهالي ملزمين باللجوء إلى مركز شربين لتلقي الخدمات الصحية.