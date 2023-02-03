أحد مستفيدي «حياة كريمة» بالمنوفية: «المبادرة غيرت حياتنا ونشكر الرئيس»

قال محمد عبدالخالق مواطن بقرية سرساموس بمركز الشهداء في محافظة المنوفية وأحد المستفيدين من مبادرة حياة كريمة، إنّ المبادرة دشنت عددا كبيرا من المشروعات المفيدة في القرية، مثل الصرف الصحي والغاز الطبيعي: «المبادرة أدخلت كل المرافق عندنا في الشارع».

وأضاف خلال لقاء مع قناة «اكسترا نيوز»: «مبادرة حياة كريمة خير من عند ربنا، نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي وكتر ألف خيره على الحاجات اللي بيعملها، ربنا يعينه ويصلح حاله ويزيده باللي بيعمله للناس الغلابة».

وتابع، أن الأهالي كانوا يعيشون حياة عادية قبل تدشين المبادرة الرئاسية: «مكنش في دماغنا أي حاجة عن حياة كريمة، كنا نعاني من مشكلات كبيرة في الصرف الصحي، وهو ما تعاملت معه مبادرة حياة كريمة بشكل رائع للغاية».

وأكد أن الوحدة الصحية والمطافئ ومكتب البريد من أهم مبادرات حياة كريمة: «أنا مواطن على المعاش، وبالتالي أصبح في إمكاني الحصول على المعاش من مكتب البريد بدلا من قطع مسافة قدرها 4 كيلو مترات ذهابًا إلى مركز الشهداء».