متطوع في «حياة كريمة» بالدقهلية: المركز التكنولوجي أهم إنجازات المبادرة بقرية «الحصص»

قال إبراهيم عبدالغفار متطوع بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرية الحصص بمحافظة الدقهلية، إنّ مشروعات المبادرة التي كانت قائمة ضمن المبادرة، انتهت بنسبة 99% ويتبقى رتوش بسيطة جدا، مشيدًا بمشروعات تبطين الترع، لافتا إلى تبطين 3 ترع بالقرية بنسبة 99.5%، كما أنّ المركز التكنولوجي، أهم إنجازات المبادرة في القرية.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال لقاء عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المجمع الزراعي يقدم خدمات كبيرة جدا للفلاحين، موضحًا: «القرى المجاورة في المجلس القروي للحصص، بها إرشاد زراعي لتثقيف الفلاحين، وصرف كيماوي، وصرف بذور، وبالمجمع الزراعي أيضا توجد الوحدة البيطرية، لأن تربية الحيوانات مهمة جدا للفلاحين مثلما الأرض مهمة».

المعاملة في المجمع الزراعي مميكنة

وتابع متطوع بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرية الحصص بمحافظة الدقهلية، أن المعاملة في المجمع الزراعي أصبحت مميكنة بالبطاقة الزراعية، ما سهّل الكثير من الأمور.

أهمية المركز التكنولوجي

وأشار إلى أن المركز التكنولوجي أكبر إنجازات حياة كريمة في القرية، إذ سيوفر على المواطنين الكثير من الأشياء مثل استخراج البطاقة الشخصية: «وفر على المواطنين الطريق والمواصلات، الحاجة بتخلص في 5 دقائق والمواطن بيمشي».