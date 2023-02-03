الأرصاد تكشف حالة الطقس على مدن القناة غدا.. برودة وغيوم ورياح

كشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس على مدن القناة غداً السبت، لتتوقع أن يكون غائم جزئياً مع زيادة سرعة الرياح مع انخفاض في درجات الحرارة، وتصل سرعة الرياح في محافظات القناة الثلاث السويس والإسماعيلية وبورسعيد غداً السبت نحو 28 كيلو في ساعة مما يشعر المواطنين بالبرودة.

حالة طقس مدن القناة

وأشار بيان هيئة الأرصاد إلى أن درجات الحرارة المتوقعة غداً السبت في محافظات القناة تشهد انخفاضاً خلال الليل والنهار حيث تسجل درجات الحرارة المتوقعة غداً السبت.

- السويس درجة الحرارة العظمى المتوقعة 19 والصغرى 10 درجات.

- تسجل درجة الحرارة العظمى في الإسماعيلية 20 والصغرى 9 درجات.

- أما بورسعيد فدرجة الحرارة العظمى المتوقعة غداً 19 أما الصغرى 10 درجات مئوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر في طقس غداً السبت

وأشار بيان الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط لطقس مدن القناة السبت، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين.