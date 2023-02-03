«الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا السبت: ثلوج وانخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت، حيث يكون باردا في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، فيما يكون مائل للدفء على جنوب سيناء، باردا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان حالة الطقس غدا، إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 1 إلى 4 درجات في العديد من المناطق والمدن.

وتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما تتكون الثلوج على قمم جبال موسى وسانت كاترين، فيما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال البلاد.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة 19 - 09

- العاصمة الإدارية 19 - 09

- أكتوبر 19 - 09

- بنها 19 - 09

- دمنهور 18 - 10

- وادي النطرون 19 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18 - 09

- الزقازيق 19 - 10

- شبين الكوم 18 - 10

- طنطا 18 - 11

- دمياط 18 - 11

- بورسعيد 19 - 10

- الإسماعيلية 20 - 09

- السويس 19 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 09

- رأس سدر 19 - 11

- نخل 16 - 05

- كاترين 12 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 20 - 11

- شرم الشيخ 22 - 14

- الإسكندرية 18 - 10

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 17 - 10

- السلوم 16 - 09

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 11

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 22 - 12

- شلاتين 23 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 23 - 14

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 08

- المنيا 19 - 05

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 20 - 08

- الأقصر 20 - 7

- أسوان 21 - 10

- الوادي الجديد 20 – 06

أبو سمبل 20 09