مدير برنامج تنمية الصعيد لقناة الحياة: البنك الدولي أشاد بالحكومة

قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن اجتماع تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ناقش تقرير البنك الدولي، الذي جرى إرساله للحكومة بخصوص البعثة التي زارت مصر في ديسمبر ويناير الماضيين، لمعرفة مدى تطبيق الحكومة لبرنامج التنمية المحلية في الصعيد، وما تحقق في البرنامج، ومراجعة الأنشطة والأهداف التي تحققت.

إشادة بالمؤشرات التنموية

أضاف «الهلباوي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن البرنامج يشمل مجموعة من الأشياء المهمة، من ضمنها إشادة بالمؤشرات التنموية للبرنامج التي سعت الحكومة لتطبيقها.

وأوضح أنه من ضمن هذه المؤشرات، خلق فرص العمل وتحسين الأداء في الإدارة المحلية وبيئة الأعمال، ورضا المواطنين لما تم من أنشطة البنية الأساسية وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي، ويحدد عدد المستفيدين من المشروعات التي جرت، ورضاهم عن تلك المشروعات.

التمويل مقابل الأداء

ولفت إلى أن التقرير كان به جانب كبير عما جرى تحقيقه، والجزء الثاني متعلق بإلإشادة بمصر، نظرا لأن البرنامج يمول بطريقة التمويل مقابل الأداء، وليس كالقرض بالحصول عليه من البداية.