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أسامة ربيع لـ«الحياة»: ارتفاع متوسط المعدل اليومي بقناة السويس لـ70 سفينة

كتب:

محمد عزالدين
08:11 م | الخميس 02 فبراير 2023
الفريق أسامة ربيع

الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن معدل المتوسط اليومي لعبور السفن قبل حفر قناة السويس الجديدة 42 لـ45 سفينة، بينما بعد قناة السويس الجديدة، أصبح هناك قدرة على استيعاب عدد سفن أكبر، فأصبح المتوسط اليومي 70 سفينة، وهذا رقم كبير.

8 مليارات دولار منذ ديسمبر 2022

وأضاف «ربيع»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن قناة السويس حققت منذ يناير إلى ديسمبر 2022، نحو 8 مليارات دولار، بينما حققت القناة في العام الماضي 7 مليارات دولار، والعام الذي قبلها 5.8 مليار دولار.

زيادة رسوم عبور القناة

وأشار إلى أنهم يصبو خلال الستة أشهر المقبلة بأن تحقق قناة السويس في السنة المالية 8.6 مليار دولار، لافتا أنه جرى زيادة رسوم عبور قناة السويس في يناير الماضي، وهذا القرار جاء وفقا لحسابات السوق.

وتابع: «زيادة رسوم عبور قناة السويس 15% أو 12% أو 10% لها حسابات لمواكبة السوق، ولا نستطيع أن نكون متجمدين بينما السوق يتحرك».

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بقلم محمد عزالدين