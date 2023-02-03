قناة الحياة تستعرض استمرار العمل في محطة رفع الصرف الصحي بملوي بالمنيا

استعرضت قناة الحياة، جانبا من استمرار أعمال تطوير محطة رفع صرف صحي قرية الروضة بملوي، بمحافظة المنيا، المقامة على مساحة 585 مترا مربعا، وتعمل بطاقة صرف 260 مترا مكعبا يوميا، كما تعمل بقدرة 220 لترا في الثانية.

مشروع محطة الرفع

وقال المهندس أحمد علي مدير مشروع محطة الرفع، إن المشروع مقام على مساحة 585 مترا ويتكون من 4 طلمبات، وجرى الانتهاء من 90% من المشروع حتى الآن، والعمل ما زال مستمرا.

شكبة إنذار

جدير بالذكر أن محطة الرفع بقرية الروضة مرتبطة بشكبة إنذار بطول 21 كيلو مترا، وخط طرد طوله 7650 مترا، وتخدم محطة الرفع 34 ألف نسمة بقرية الروضة وتوابعها من عزب المباني وجندي وعدلي ومهران، وإنشاء المحطة يوفر 40 فرصة عمل يوميا لأهالي قرية الروضة وتوابعها الأربعة.