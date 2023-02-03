مسؤول بصندوق مكافحة الإدمان لـ قناة الحياة: حملات توعية في قرى الغربية

استعرضت قناة الحياة جانبا من استمرار أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظة الغربية، التي تضمنت ندوات تثقيفية وحملات توعوية من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إضافة لورش لتعليم الحرف اليدوية ومحاضرات توعية للتوظيف والكشف عن أمراض القلب.

علاج الإدمان والتعاطي

قال محمد علام من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق قدم سلسلة من حملات التوعية في قرى مركز زفتى والعزب والنجوع، في إطار المبادرة الرئاسية، وبالتنسيق مع المؤسسة بشكل كامل تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات».

خطورة التدخين

وقال أحد الأطفال المستفيدين من الحملات: «عرفنا خطورة التدخين وفي حالة وجود مدخن نبتعد عنه قدر الإمكان للحفاظ على صحتنا في أفضل شكل ممكن».

وتضمنت الحملة كشفا وفحوصات طبية للأطفال وتحديدا فحوصات القلب المبكرة لاكتشاف أي أمراض متوقعة ومعالجتها على الفور.