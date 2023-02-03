تحرير 300 محضر بحملات تموينية للرقابة في الإسكندرية

حررت الإدارات التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية على مستوى المحافظة، 300 محضر، خلال حملات شنتها، هذه الإدارات بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين حرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

تحرير 92 محضر لمخابز بلدية مخالفة

وأسفرت حملات إدارة تموين المنتزه، برئاسة رضا حسن، رئيس الرقابة، وفريق العمل التابع له عن تحرير 92 محضرا، لمخابز بلدية مخالفة، ومخبز شامي مخالف، ولأسباب عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، وعدم حمل الشهادات الصحية، وأحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

ونتجت عن حملات إدارة تموين العجمي، برئاسة إبراهيم خلف، مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبد القادر، رئيسة الرقابة، في نطاق الإدارة 18 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، وعدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وأحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تحرير 61 محضر في نطاق إدارة شرق

وشنت إدارة تموين شرق، برئاسة فريد شوقي، مدير الإدارة، فريق العمل التابع له حملات في نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 61 محضرا، لمخابز بلدية مخالفة، ولبقال تموين مخالف، ولأسباب بيع سجائر بسعر أزيد، وعدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، واستخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية في الأسواق، وأحول تنفيذًا لقرارات النيابة.

وحررت إدارة تموين وسط، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة وإشراف أحمد عبد الرحيم، رئيس الرقابة، 37 محضرا خلال حملات، لمخابز بلدية مخالفة، ولثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة، ولأسباب بيع سجائر بسعر أزيد وعدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق حيازة مواد منتهية الصلاحية وتم تحريز 32 عبوة اندومي، و3 علب جبن.

وأسفرت حملات إدارة تموين العامرية، برئاسة حسن داود، مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة عن تحرير 34 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، ومخبز بلدي تصرف في 80 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الواحدة 50 كيلو جرام، ولبقالين تموين مخالفين، ولأسباب عدم حمل الشهادات الصحية، وأحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

تحرير 26 محضر لمخابز بلدية مخالفة

ونتجت عن حملات إدارة برج العرب، برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة وفريق العمل التابع له تحرير 26 محضرا لمخابز بلدية مخالفة ولأسباب عدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وأحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

وحرر المركز التمويني الشامل لحي غرب والجمرك، برئاسة محمد عادل، وإشراف الدكتورة أماني الجزار، رئيس الرقابة، خلال حملات 32 محضرا لمخابز بلدية مخالفة ولأسباب عدم حمل الشهادات الصحية وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وبحسب بيان لمديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.