اعترافات صادمة لقاتل زوج شقيقته بالمطرية: «بيمد إيده على أختي»

«اللي حصل أنه متزوج من أختي وبيتخانقوا مع بعض وبيمد إيده عليها، وشديت معاه وضربته بسلاح خرطوش في الشارع وودوه المستشفى ومات والشرطة قبضت عليا».. بتلك الكلمات أدلى المتهم بإنهاء حياة زوج شقيقته باعترافاته أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة للوقوف على ملابساتها.

دماء في مسرح الجريمة

وفى مسرح الجريمة، كانت الدماء تملأ المكان، انتقلت جهات التحقيق وعاينت مسرح الجريمة، وأمرت باستدعاء شهود العيان حول الواقعة للاستماع إلى أقوالهم، كما تبين وجود عدة كاميرات بالقرب من مسرح الجريمة، أمرت جهات التحقيق بالتحفظ عليها وتفريغها، واستدعاء زوجة المجني عليه للاستماع إلى أقوالها.

تفاصيل الواقعة

وبعد تحريات مكثفة في تلك الواقعة التي بدأت بإشارة من إحدى المستشفيات تفيد وصول شاب يدعى أسامة يبلغ من العمر 33 عامًا مصابًا بطلق خرطوش في الرقبة ووفاته نتيجة إصابته، قام رجال الشرطة بتكثيف تحرياتهم ومن خلال تفريغ الكاميرات تم الوصول للقاتل وتبين أن المتهم هو شقيق زوجة المجني عليه وأن سبب المشاجرة هو خلافات بينهما، حيث سدد المتهم طلقة له من سلاح خرطوش كان يحمله، ما أدى إلى مصرع المجني عليه.

وتم تحديد مكان تواجد المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، كما أرشد المتهم عن فرد الخرطوش المستخدم في الجريمة.

العقوبة المتوقعة

وأوضح قانون العقوبات عقوبة تلك الجريمة، ولكشف تفاصيل العقوبة، أوضح أحمد داود المحامي بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الواقعة وفق المتوافر من التحقيقات، تعد مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، وبالتالي تكون التهمة فيها «ضرب أفضى إلى موت»، وعقوبتها السجن المشدد لمدة تصل إلى 10 سنوات، وحال ثبوت سبق الإصرار والترصد في الواقعة، تصل العقوبة للإعدام.