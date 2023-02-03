انتشال 5 جثث لضحايا حادث انقلاب ميكروباص في ترعة بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، 5 جثث من ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الجانبية، أمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، وجميعهم من مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

انقلاب ميكروباص في ترعة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5428 ن س ج، في ترعة الجانبية شمال قرية المحرص بمركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة مما أدى إلى انحرافها وانقلابها في الترعة.

انتشال 5 جثث لضحايا الحادث

أسفر الحادث عن مصرع كل من محمد علي رشدان، 59 عاما، طارق أبو العيون 23 عاما، و3 آخرين، جميعهم من مركز ديروط في محافظة أسيوط، وقد تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جميع الجثث، ونقلها للمشرحة لحين استخراج تصاريح الدفن.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من: بشير أحمد عبد الحكيم 57 عاما سائق، مقيم بقرية صفط الخمار في مركز المنيا، ومريم حسام الدين محمود 22 عاما طالبة جامعية، تقيم بمحافظة الإسكندرية، وتم نقلهما لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

ودفعت الوحدة المحلية لقرية قلندول بلودر لسحب السيارة من الترعة وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.