فريق «علي أبوجريشة» يواجه «مسعد نور» في الحلقة 14 من برنامج «كابيتانو مصر»

شهدت الحلقة الـ 14 من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مباراة ضمن لقاءات المجموعة الثانية، تجمع بين فريقي علي أبوجريشة بقيادة محمد اليماني، ضد فريق مسعد نور، بقيادة عبد الستار صبري.

برنامج «كابيتانو مصر»

وقدمت قناة «ON» بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة، الذي يعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع.

المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، الذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.