كواليس 30 ثانية رعب في حادث ديروط.. والحصيلة 5 جثث في انقلاب ميكروباص بالترعة

بينما كانت حركة السيارات تسير بشكل طبيعي في منطقة ملوي بالمنيا، في لحظة، يسمع سائقو المركبات صوت ارتطام قوي، وكانت الصدمة، انقلاب سيارة ميكروباص بداخلها عدد من الركاب داخل الترعة، خرج الجميع من سياراتهم مفزوعين محاولين إنقاذ الركاب من داخل الميكروباص.

الميكروباص بأكملها داخل الترعة

30 ثانية من الرعب والصدمة عاشها ركاب ميكروباص ملوي، بعد دقائق معدودة من وقوع الحادث وسقوط الميكروباص بداخل الترعة كان رجال الشرطة موجودين فى المكان، حاول الجميع إخراج الضحايا من داخل الميكروباص الذى سقط داخل الترعة.

صرخات السيدات

وعلى جانبي الترعة بملوي وقفت السيدات يصرخن كلما أخرجوا جثة من الجثث الخمس من داخل الترعة، وتم استخراج جثث الضحايا الواحد تلو الآخر من داخل الترعة لتقوم سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مشرحة المستشفى بناء على إذن من جهات التحقيق، كما تم إنقاذ باقي المصابين، وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الحادث، وأمرت بنقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، ونقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، كما أمرت باستدعاء شهود العيان حول الحادث لسؤالهم.

انحراف عجلة القيادة

توصلت تحريات الشرطة في الواقعة أن الضحايا الخمسة من منطقة ديروط، وأنه في لحظة الحادث انحرفت عجلة القيادة في يد السائق بسبب إنفجار الإطار الأمامي للسيارة لتنقلب فى ثوانٍ داخل الترعة ويفقد السائق السيطرة على السيارة.