مصرع شخصين وإصابة ثالث في انقلاب سيارة ربع نقل بقنا

لقي شخصان مصرعهم وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق «قنا - سفاجا» وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

حادث على طريق قنا سفاجا

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا من غرفة العمليات بمحافظة قنا، يفيد بمصرع شخصين وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق قنا سفاجا.

نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا العام

وانتقلت الأجهزة الأمنية وهيئة إسعاف قنا، لموقع الحادث وتبين من الفحص الأولى مصرع شخصين، وتم نقل الجثتين بسيارات الإسعاف لمشرحة مستشفى قنا العام.

حرر محضر بالحادث، وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وطلب تقرير المرور لمعرفة السبب في الحادث.

وتقرر انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة الشخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل في طريق قنا سفاجا.