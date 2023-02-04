أوكرانيا تقصف «لوجانسك» بـ3 «صواريخ هيمارس»

قصفت القوات الأوكرانية، 3 «صواريخ هيمارس» الأمريكية، على «سفاتوفو » بـ«مقاطعة لوجانسك» التي أعلنت «موسكو» في 2022 على إثر استفتاء ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، قال السفير الروسي لدي الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنتونوف، أمس الجمعة، تعليقا على قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بقنابل طويلة المدى «جي إل إس دي بي»، إن نقل أسلحة قوية بشكل متزايد إلى «كييف» يمثل تصعيدًا متعمدا للأزمة الأوكرانية من قبل الولايات المتحدة.

دبلوماسي: يمكن للولايات المتحدة التوجه إلى الجنون المطلق

وأشار دبلوماسي كبير، إلى أن يمكن للولايات المتحدة التوجه إلى الجنون المطلق، مثل توفير طائرات مقاتلة لأوكرانيا.