عتاب «أسامة وبسمة» انتهى بجريمة قتل في المطرية: رصاصة في الرأس وعقوبة صارمة

لم يُبق الخلاف بين «أسامة وبسمة»، داخل الجدران الأربعة، لكن سرعان ما انتقل إلى أسرة الزوجة سريعا ليفشل الأطراف في التوصل لحل، هنا استشاط شقيق الزوجة غضبًا وقرر الانتقام من زوجها، بإطلاق رصاصة من سلاح ناري كان يخفيه في ملابسه لتستقر في رأسه ومات على إثرها داخل مستشفى المطرية التعليمي.

سبب جريمة قتل شاب رميًا بالرصاص

مشاهد مأساوية لجريمة وقعت مساء أمس الأول في أحد الشوارع بالمطرية، وبعد ساعات من حدوثها تمكنت المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة: «أختي عايشة في عذاب معاه وتقريبًا بيضربها كل يوم، وكلمته كتير ومكنش عامل ليا أي اعتبار عشان كده مكنش قدامي غير كده».

وأضاف الشاب العشريني ويدعى جمال أنه وضع فرد خرطوش في ملابسه وتوجه إلى منزل شقيقته وعندما شاهد زوجها يسير في الشارع أطلق عليه عيار ناري وفر هاربًا.

رواية قاتل زوج شيقته

خلال جلسة تحقيق أمس في النيابة العامة حكى المتهم تفاصيل الجريمة، مدعيًا أن زوج شقيقته كان يعاملها معاملة سيئة ويعتدي عليها بالضرب حتى أمام جيرانها، وأنه تدخل مرات متكررة وجلس معه وطلب منه عدم ضربها وفي حالة تجاوزها في أي أمر عليه الرجوع له، لكن الزوج لا يلتفت إلى حديثه واستمر في ضربها وفي آخر مرة اعتدى عليها كانت داخل شقتها فقرر المتهم الانتقام بطريقته.

حبس المتهم بقتل زوج شقيقته

نسبت النيابة العامة تهمة القتل العمد للمتهم، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن واجهته بتحريات المباحث التي أكدت وجود نية العمد لدى المتهم على القتل لحضوره بسلاح ناري وعندما رأى زوج شقيقته قتله في الحال، وأظهرت كاميرات المراقبة مشاهد القتل وتبين أنها تتفق مع روايات شهود العيان.

عقوبة القتل العمد

يقول الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي في حديثه لـ«الوطن»، إن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام شنقًا للمتهم، وبحسب نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».