طلب إحاطة حول شكاوى المواطنين من تأخر صرف بطاقات التموين بدل الفاقد والتالف

تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تأخر إصدار بطاقات التموين بدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي لمدة تجاوزت الشهر، إضافة إلى استمرار مشكلة البطاقات الموقوفة بدون أسباب موضوعية أو حذف أحد أفرادها رغم وعود الوزير المتكررة بحلها، الأمر الذي تسبب في زيادة العبء على المواطنين.

مشكلات بطاقات التموين

وقال «محسب» في طلبه، إنه على الرغم من الوعود المتكررة من جانب الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، بشأن حل مشكلات بطاقات التموين الموقوفة بدون أسباب، أو حذف أفراد منها أو إضافة المواليد ، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة، مشيرا إلى أنه يتلقى يوميا، عشرات الشكاوى المقدمة من المواطنين في هذا الشأن، التي لا تجري الاستجابة لها، فالمواطن البسيط يظل حائرا يوميا ما بين مكتب التموين التابع له ووزارة التموين، دون جدوى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن بطاقة التموين أحد أهم أنواع الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين ويستفيد منها نحو 70 مليون مواطن، وخلال الفترة الماضية زادت شكاوى المواطنين من توقف آلاف البطاقات عن العمل، أو حذف أفراد منها.

التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية

وتابع النائب، بأن وزارة التموين بدلا من التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية المقدمة للمصريين في ظل الارتفاع الشديد للأسعار، تقوم بحذف المواطنين من البطاقات وهو ما يتسبب في مضاعفة معاناة المواطن البسيط الذي لا يتمكن من الحصول على الدعم المقرر له، ولا يجد استجابه لطلبات التظلم التى يتقدم بها.

وأشار «محسب» إلى أنه تلقى أيضا شكاوى من تأخر إصدار بطاقات التموين بدل فاقد وتالف، وكذلك الفصل الاجتماعي على مدار الفترة الماضية، رغم أنه من المفترض أن يكون الوقت المستغرق لإصدار البطاقة التموينية بين 15 إلى 20 يوما فقط، الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء لدى المواطنين، بسبب تأخر صرف حصتهم من الدعم السلعي والخبز لعدم اصدار البطاقة.

إصدار بطاقات بدل فاقد

وطالب النائب، وزارة التموين بالتحرك الفوري لحل مشكلات المواطنين مع البطاقات التموينية ومراجعة التظلمات بشأن وقف البطاقات أو حذف بعض أفرادها، وحل مشكلة تأخر إصدار بطاقات بدل فاقد وتالف وكذلك الفصل الاجتماعي لتخفيف المعاناة عن المواطنين.