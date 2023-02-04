5 أماكن يمكن زيارتها في محافظة البحيرة بـ5 جنيهات.. فسحة «على قد الإيد»

تمتلئ محافظة البحيرة بالعديد من الأماكن الأثرية والسياحية التي يمكن زيارتها، كما تحتوي على أماكن ترفيهية يمكن الاستمتاع فيها بفترة إجازة نصف العام وزيارتها، فهي محافظة ساحلية قريبة من الإسكندرية وتقع في الجزء الشمالي من البلاد في دلتا النيل، وبها مدينة رشيد، الشهيرة بـ«بلد المليون نخلة».

وتستعرض «الوطن» ضمن حملة «فسحة على قد الإيد»، أبرز الأماكن التي يمكن زيارتها بمحافظة البحيرة، بأسعار لا تزيد عن 10 جنيهات، وبعض الأماكن يمكن زيارتها مجانًا.

متحف رشيد

يقع متحف رشيد على الضفة الغربية عند مصب نهر النيل في البحر المتوسط، ويوجد داخل المتحف عددًا من الآثار والمقتنيات التي تبرز كفاح شعب مدينة رشيد، والمعارك التي خاضتها الدولة ضد المستعمرين، كما يحتوي على صور للحياة الريفية البسيطة منذ سنوات طويلة، ويمكن زيارته بـ5 جنيهات للطالب المصري، بحسب الموقع الرسمي للمتحف.

فنار رشيد

يمكن زيارة فنار رشيد مجانًا، ويعود لعام 1869، وتم إنشاؤه لإرشاد السفن على ساحل البحر المتوسط نتيجة اقتراب موعد تشغيل قناة السويس.

دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

هو أكبر دير بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتبلغ مساحته فدانين، وبه 5 كنائس، أكبرها كنيسة «الأنبا بيشوي»، ويحتوي على حديقة واسعة ومكتبة ومائدة أثرية وبئر للشهداء، وهو مفتوح أغلب أيام السنة ويأتي لزيارته مئات الأفراد من كل محافظات مصر، والدخول مجانًا.

قناطر إدفينا

تعود قناطر إدفينا بمحافظة البحيرة لعام 1948، وهي مقصد سياحي وأثري، وتقع على بعد 20 كم من البحر المتوسط، وهي فسحة جيدة خلال الإجازات والأعياد، حيث تحتوي على مساحات خضراء كبيرة وألعاب للأطفال، ويمكن زيارة الحدائق الخاصة بقناطر إدفينا بأسعار تبدأ من 5 جنيهات.

منازل العثمانين «منزل الأمصيلي»

في مدينة رشيد، هناك العديد من منازل العثمانيين التي تعود لمئات السنين، مثل منزل الأمصيلي، ومنزل عصفور، ويتميز بطراز معماري فريد، وشيده عثمان الطوجي عام 1808، وهو أحد قادة الجيش العثماني برشيد، وتبلغ تذكرة دخوله لزيارته 5 جنيهات للطالب المصري.