6 أماكن بالإسكندرية يمكن زياراتها بـ5 جنيهات.. فسحة على «قد الإيد»

تعد محافظة الإسكندرية «عروس البحر المتوسط»، من أهم المدن السياحية في مصر، التي تشتهر بإطلالتها الساحرة على البحر الأبيض المتوسط ويجعلها وجهة سياحية مصيفية رائعة تجذب الكثير، كما أنها تتميز بوجود معالم سياحية وأثرية ذات طابع جمالي، يأتي إليها الزوار من جميع محافظات الجمهورية لقضاء الإجازة بها، لذلك يبحثون عن أماكن خاصة بالتنزه للاستمتاع بها، وفي الوقت ذاته سعرها على «قد الإيد».

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، أبرز الأماكن السياحية والأثرية في المحافظة، لقضاء الإجازة بها والاستمتاع بجوها في فصل الشتاء.

قلعة قايتباي

تعد قلعة قايتباي التي تقع على جوانب بحر الإسكندرية، من أعرق الأماكن الأثرية الموجودة بها؛ إذ يأتي اليها السياح من كل انحاء العالم ويشهد الكثير ببراعة تخطيطها العمراني، وأنشئ هذا السرح العظيم السلطان أشرف أبو النصر قايتباي المحمودي في موقع منارة الإسكندرية القديمة، والتي تتكون من 3 طوابق، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 30 جنيها للفرد، بينما للطالب 10 جنيهات، وذلك حسب بيان العامة للآثار الإسلامية والقبطية.

متحف الأحياء المائية

بينما متحف الأحياء المائية، يتميز بوجود الأسماك والمحنطات وهياكل الأجسام البحرية، التي كانت تغوص في أعماق البحر الأحمر والمتوسط ومن الأنهار كنهر النيل ونهر الأمازون، وعند النظر إلى سقف المتحف تجد حوتا ضخما يبهر من ينظر إليه وكأنه يسبح في جدران المتحف.

كما يضم المتحف ما يقرب من 1000 نوع من الكائنات البحرية والطيور البرية المهاجرة وهيكل لعروس بحر محنط، ويبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات للفرد، بينما للطلاب 5 جنيهات.

متحف المجوهرات الملكية

متحف المجوهرات الملكية، يعد أحد المتاحف المصرية، ويضم عددا كبير من القطع والمقتنيات التي تسرد حقبة تاريخية معينة في مصر، منها قطع تخص الأسرة العلوية التي أنشأها محمد علي باشا، والتي حكمت مصر لأكثر من 150 عامًا، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد، والطالب 5 جنيهات.

متحف الإسكندرية القومي

ويبرز متحف الإسكندرية القومي، بروعته المعمارية المبهرة، إذ يضم 1800 قطعة أثرية من جميع العصور القديمة حتى العصر الحديث، وجرى إحضار هذه القطع الأثرية من عدة متاحف منها المصري والإسلامي والقبطي في القاهرة؛ إذ تصور تلك القطع حضارة مصر وثقافتها وفنونها، وذلك وفقا لما ورد في الموقع الرسمي لوزارة الأثار المصرية، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد، بينما للطالب 5 جنيهات.

حديقة الحيوان

أما عن حديقة حيوانات الإسكندرية، التي تعد ثاني أقدم حدائق الحيوان في مصر، بعد الحديقة الأشهر في الجيزة، فهي وجهة المواطنين الأولى في التنفيس عن متاعبهم من ضغط الامتحانات والمذاكرة، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للفرد.

مكتبة الإسكندرية

وتضم مكتبة الإسكندرية، قدرا هائلا من الكتب، يبلغ عددها 2 مليون كتاب بلغات عديدة منها العربية والأوروبية أخرى نادرة، وتتميز بتصميم خارجي على شكل قرص مائل ولامع، فضلا عن أنها تضم 7 مكاتب داخلية.

كما تضم المكتبة العديد من المتاحف مثل «الآثار، العلوم»، ويضم الأخير عدة أقسام بداخله، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للفرد، بينما للطالب وأصحاب المعاشات 3 جنيهات، وذلك وفقا لما نشرته المكتبة على موقعها الرسمي.