تفاصيل إنشاء طرق جديدة بإجمالي 7000 كيلو متر و1000 كوبري في المحافظات

أولت الدولة اهتماماً كبيراً بتطوير الطرق المحلية في مختلف المحافظات على الوجهين والبحري والقبلي، في إطار جهودها المستمرة لتطوير الطرق والكباري، فضمن المشروع القومي للطرق، جرى التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وجرى الإنتهاء من تنفيذ 5800 كم.

تطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي 2900 كم ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وفقا تقرير لهيئة الطرق والكباري، جرى التخطيط لرفع كفاءة 125 ألف كم على مستوى الجمهورية وجرى إنجاز 36 ألف كم، وفيما يتعلق بطرق حياة كريمة جرى التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي 2900 كم ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وجرى الانتهاء من تنفيذ طرق بإجمالي أطوال 330 كم منها 210 كم في الصعيد و120كم في الدلتا.

إنجاز 915 كوبري

وفيما يخص الكباري العلوية والأنفاق، جرى التخطيط لإنشاء 1000 كوبري ونفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري ونفق، وجرى إنجاز 915 كوبري ونفقا، آخرها كوبري أجهور وعرب الرمل، وكوبري كفر الدوار على الطريق الزراعي.

وجار تنفيذ 85 كوبري ونفقا من أهمها كباري الطريق الزراعي «صفط الحرية - كوم إشو» و10 كباري على الرياح البحيري بديلة للمعديات «4 كباري سيارات و6 كباري مشاة» و32 كوبري أعلى المزلقانات.

رفع كفاءة طريق «الباجور - القناطر الخيرية»

ونفذت هيئة الطرق والكباري، مشروع رفع كفاءة طريق «الباجور - القناطر الخيرية»، بطول 33 كيلو مترا، وأعمال رصف الطبقة السطحية على طريق «شبين الكوم - الباجور» بطول نحو 12 كيلو مترا، ورصف طرق داخل الكتل السكنية بطول 5 كيلومترات، وتمثلت أهداف المشروع في أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف الطريق وأعمال رصف الطبقة السطحية على طريق «شبين الكوم - الباجور» ورصف طرق داخل الكتل السكنية لخدمة الحركة المرورية بالمنطقة.