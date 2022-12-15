الطرق والكباري: تشكيل 50 فرقة إنقاذ وطوارئ لمواجهة الأمطار والسيول

أعلن اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، عن وضع خطط شاملة، للتعامل مع الأمطار والسيول خلال الأيام القليلة المقبلة، تزامنا مع بداية فصل الشتاء، مؤكدًا أن الهيئة استعدت جيدا لمواجهة التقلبات الجوية وتساقط الأمطار والسيول في العديد من المحافظات وخاصة المحافظات الساحلية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء تماما من صيانة مخرات السيول منذ ما يقرب من 3 شهور.

تشكيل فرق إنقاذ وطوارئ لمواجهة الأمطار والسيول

وقال حسام الدين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم تشكيل 50 فرقة إنقاذ وطوارئ، وسيتم توزيعها على كافة المحافظات، لمواجهة الأمطار والسيول، وتقديم كل الدعم للمواطنين، لافتًا إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية متصلة بجميع غرف العمليات الفرعية التابعة للهيئة بجميع محافظات مصر، لمتابعة كل ما يستجد عن الأرصاد الجوية وحالة الطقس، للتدخل السريع حال حدوث أى معوقات بالطرق الرئيسية السريعة، جراء تساقط الأمطار والسيول.

معدات شفط المياه جاهزة على الطرق السريعة

وأوضح حسام الدين، أن هيئة الطرق والكباري، رفعت حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة الأمطار والسيول، حال حدوثيهما في أى محافظة، مؤكدًا أن جميع معدات شفط وكسح المياه جاهزة تماما للتدخل في أى وقت، وأن غرفة العمليات والأزمات بالهيئة تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميًا، لمتابعة التغيرات المناخية، ووضع السيناريوهات البديلة حال حدوث السيول، مشيرا إلى أن هناك خطط بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث أى أزمات جراء الأمطار والسيول.

متابعة دورية مع الأرصاد الجوية

وأشار رئيس هيئة الطرق والكباري، إلى أن الهيئة تتابع مع الأرصاد الجوية، لمعرفة حالة الطقس، والمناطق والمحافظات المتوقع حدوث بها الأمطار والسيول، للتدخل السريع، لمنع إغلاق الطرق الرئيسية، لعدم تعطل حركة المرور، وتوزيع فرق الإنقاذ والطوارئ على المناطق المعرضة لتساقط الأمطار بغزارة، لتقديم الدعم لكافة المواطنين.