«س و ج» كل ما تود معرفته عن تشغيل قطار تالجو الفاخر على خط الصعيد

ينطلق غدًا الأحد الموافق 5 فبراير الجاري، أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة على خط الوجه القبلي «القاهرة - الأقصر»، وذلك بعد انطلاقه على خط الوجه البحري «القاهرة - الإسكندرية»، والتي تقدم خدمات متميزة للركاب ومزودة بأحدث التقنيات العالمية، وتأتي في إطار خطة هيئة السكك الحديدية القومية لتطوير الخدمة المُقدمة على مختلف خطوط الوجهين البحري والقبلي.

في التقرير التالي تُجيب «الوطن» على كافة الأسئلة الخاصة بتشغيل قطار تالجو الفاخر على خط الوجه القبلي، بداية من موعد الانطلاق بالتفصيل، وأسعار التذاكر، فضلًا عن محطات الوقوف في المحافظات.

في البداية متي ينطلق القطار بالتفصيل؟

ينطلق غدًا الأحد الموافق 5 فبراير الجاري من محطة القاهرة في تمام الساعة 22.50 مساء.

وما هي مواعيد قطار تالجو الفاخر؟

تصل أولى رحلات قطار تالجو الفاخر إلى الأقصر الساعة 8.50 دقيقة صباح يوم الإثنين، ويعود من محطة الأقصر الساعة 22.00 مساء.

وما هي أماكن ووقف القطار؟

يقف القطار في الجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا.

وكم تصل أسعار تذاكر قطار تالجو الفاخر؟

الدرجة الأولى بالنسبة للقاهرة - أسيوط 350 جنيها، والقاهرة - سوهاج 500 جنيه، والقاهرة - قنا 550 جنيه، والقاهرة - الأقصر 600 جنيه، أما عن الدرجة الثانية للقاهرة - أسيوط 250 جنيها، والقاهرة - سوهاج 300 جنيه والقاهرة - قنا 350 جنيها، والقاهرة - الأقصر 400 جنيه.

وما هي بدايات هذه النوعية من القطارات؟

في أبريل 2019 تم توقيع تعاقد مع شركة تالجو الإسبانية، على توريد 6 قطارات ركاب وقطار آخر بدون مقابل وذلك بقيمة 126 مليون يورو فقط، وفي أغسطس 2022 تم التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية على توريد 7 قطارات نوم بقيمة 200 مليون يورو فقط، كما أن العربات المتعاقد عليها من شركة تالجو تصل سرعتها إلى 250 كم / الساعة ونظرا لأن أقصى سرعة تتحملها البنية الأساسية لشبكة خطوط السكك الحديدية تتحمل فقط سرعة 160 كم / الساعة تم تخفيض سرعة هذه العربات بما يتناسب مع البنية الأساسية.

وماذا عن مميزات هذه النوعية؟

تتميز هذه القطارات بتقنيات رقمية متعددة فهي مزودة بشاشات وكاميرات مراقبة، فضلًا عن كونها تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة.

وهل متاح حجز التذاكر إلكترونيًا؟

بحسب هيئة السكك الحديدية، بالفعل متاح حجز تذاكر السفر لقطارات التالجو على موقع الحجز الإلكترونى، حيث تم إتاحة حجز تذاكر السفر بالموقع ابتداءًا من سفر يوم الجمعة الموافق 10 فبراير الجاري.

وفي سياق متصل، فسر الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل، أهمية وجود مثل هذه النوعية من القطارات على خطوط السكة الحديد، قائلًا: «عربات السكة الحديد عانت منذ فترات طويلة من قلة الاهتمام، إلا أن الدولة في الوقت الحالي قررت ضخ دماء جديدة على الخطوط وأخرها وجود قطار التالجو».

وصف الدكتور عماد نبيل في حديثه لـ«الوطن»، قطارات التالجو بأنها طفرة نوعية كبيرة في نوعية العربات المستخدمة والخدمة المقدمة للركاب نفسها، موضحًا أن ضخ هذه القطارات على خط الصعيد أمر مهم للغاية، لأنه يعتبر ثاني أكبر خط بعد الإسكندرية في الطلب على القطارات.