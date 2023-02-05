3 أفكار لمشروعات جديدة بربح مضمون.. بينها مستلزمات طبية للأطفال

تحقق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر العديد من الأهداف التي تستهدف تحقيقها الدولة في إطار خطتها للتنمية، من زيادة الإنتاجية وتوطين الصناعة ورفع القدرة التشغيلية واستغلال الموارد المحلية وتوفير فرص العمل.

وتستعرض «الوطن» في تقريرها التالي أفكار استرشادية من دراسات جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات، لعدد 3 مشروعات متنوعة بين النشاط الصناعي والتعبئة والتوزيع.

مشروع تصنيع مستلزمات طبية للأطفال

يهدف المشروع الصناعي إلى إنتاج مستلزمات الأطفال الطبية من ببرونات بأحجام وأشكال مختلفة محلياً، ما يقلل الاستيراد ويوفر فرص عمل فالمشروع الواحد قادر على استيعاب حجم عمالة يصل إلى 49 شخصا، من بينهم العمال والإداريين والفنيين والمشرفين والأمن والحراسة.

وأوضحت الدراسة الحكومية، أنَّ قصر دورة الإنتاج التي لا تتجاوز شهر بجانب الطلب الدائم والمرتفع طوال العام على ببرونات الأطفال يضمن أرباحا مرتفعة قدرها الجهاز بحوالي 1,253 مليون جنيه بنهاية العام الأول و2,2 ملايين جنيه بنهاية العام الخامس، فيما يتجاوز حجم المبيعات 8,5 ملايين جنيه من أول عام للنشاط و12,3 مليون جنيه في العام الخامس.

مشروع تصنيع شاش ومستلزمات طبية

يهدف مشروع تصنيع الشاش والمستلزمات الطبية إلى تقليل الاستيراد وتخفيض التكلفة عبر إنتاجها محلياً، ما يساهم في توطين الصناعة واكتساب الخبرات الفنية والتقنية الجديدة توفير فرص عمل لحوالي 14 عاملا من بينهم عناصر الإدارة.

ووفقاً لدراسة الجدوى الصادرة عن الجهاز الحكومي، فإنَّ قصر دورة الإنتاج التي لا تستغرق سوى شهرين تساهم في زيادة الربحية وارتفاع المبيعات، بأرباح سنوية تقدر بـ 535,17 ألف جنيه بنهاية العام الأول وتتضاعف لتصل إلى 789,2 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

وتابعت الدراسة: «الإيرادات للعام الأول من مشروع تصنيع الشاش والقطن محلياً تقدر بحوالي 2,7 ملايين جنيه وتتضاعف بنهاية العام الخامس لتصل إلى 3,9 ملايين جنيه»، موضحةً أنَّ الآلات والمعدات لن تتجاوز ماكينة خياطة ومقص كهرباء وقماش شاش وقطن طبي.

مشروع تقطيع وتعبئة قطن طبي

كشفت دراسة جدوى مشروع تقطيع وتعبئة القطن الطبي، عن وصول الأرباح التقديرية للعام الأول إلى 193,3 ألف جنيه، فيما تقدر أرباح المشروع للعام الخامس بحوالي 334,7 ألف جنيه، موضحةً أنَّ قصر دورة الإنتاج التي لا تتجاوز الشهر سبب رئيسي في ارتفاع ربحية النشاط، وقدرته على تشغيل 8 عمال.

كما أكدت على أنَّ هناك طلب دائم ومرتفع محلياً على المنتج، من خلال التوزيع على المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات، وانخفاض تكاليف المشروع لبساطة الآلات المكونة من ماكينة تقطيع وتعبئة ورولات قطن وبلاستيك تغليف وكرتون.