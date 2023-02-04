اللمسات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية (صور)

يواصل المنظمون العمل على اللمسات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في دورته الـ12 المقامة مساء اليوم في معبد الأقصر، ويشهد تكريم مجموعة كبيرة من الفنانين والسينمائيين المصريين والأفارقة من بينهم الفنان محمد رمضان، الفنانة هالة صدقي، والموسيقار هشام نزيه، إضافة إلى الموسيقار المخرج الموزمبيقي بيدرو بيمنتا، والسنغالي منصور صورا

ويسبق إقامة حفل افتتاح مهرجان الأقصر لـ السينما الأفريقية، حفل نهاري يتضمن نقل نجوم وضيوف المهرجان في مراكب ذهبية عبر رحلة نيلية إلى معبد الأقصر.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

يبدأ حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بفقرة فنية غنائية للمطربة أميرة رضا، وفرقة الآلات والفنون الشعبية، والذين يشاركون ضيوف الحفل الغناء والرقص وتقدم حفل الافتتاح، المخرجة والصحفية السنغالية أومي ندور باللغة الفرنسية، وباللغة العربية تقدم الإعلامية التونسية كريمة الوسيلاني، والحفل إخراج هاني لطفي.

ويتضمن حفل الافتتاح، تكريم عدد من الفنانين والمبدعين الراحلين، وهم اسم الفنان صلاح منصور بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده، ويتسلم التكريم رئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبدالعزيز، كما يتمّ تكريم اسم الفنان الممثل هشام رستم من تونس، ويتسلمها المخرج يونس بن هجرية، وتكريم اسم الفنانة الجزائرية الراحلة شافية بودراع، ويتسلمها المخرج الجزائري أنيس جاد.

تفاصيل الأفلام المشاركة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

ومن المقرر أنَّ تستمر فعاليات المهرجان حتى 10 فبراير الجاري، ويتنافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 12 فيلما، وتضم لجنة التحكيم في عضويتها كلا من المنتج محمد حفظي، السيناريست عبد الرحيم كمال والممثلة المغربية آمال عيوش، المخرج السنغالي منصور سورة واد والمخرجة التونسية سونيا الشامخي، بينما يتنافس 13 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة، وتضم لجنة التحكيم الفنان كريم قاسم، المخرج السنغالي أومي ندور، المخرجة التونسية لطيفة الدوغري، ومن زامبيا المخرج بول س. ويلو.