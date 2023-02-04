رفع 217 حالة إشغال في حملات بأحياء الإسكندرية

واصلت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية حملاتها المكبرة على مستوى الأحياء للتصدي للمخالفات وإزالة الإشغالات والتعديات، وكذلك متابعة الالتزام بجميع الإجراءات الإحترازية، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين، وجرى التحفظ على 217 حالة إشغال متنوع خلال حملات مكبرة في الأحياء.

وشنت الأجهزة التنفيذية في حي أول المنتزه برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مسائية مبكرة شملت شوارع «عقل باشا، والعيسوي، وابن سلامة، وخالد بن الوليد، ومحمد نجيب، وسيدي بشر الترام، ولك حفني بحري» وأسفرت الحملة عن مصادر خلاطة تُستخدم في بناء مخالف، والتحفظ على 105 حالة إشغال متنوع، وغلق 4 محال تجارية لمخالفتهم.

إزالة الإشغالات المتنوعة في حي غرب

وكثفت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، حيث تم تنفيذ حملة شملت شوارع «المكس وابن طولون» وأسفرت عن غلق منشأة لعدم الإلتزام بمواعيد الغلق، والتحفظ على كمية من الإشغالات المتنوعة وحواجز السيارات، وجرى رفع وإزالة الإعلانات المالفة وبدون ترخيص.

وتابعت الأجهزة التنفيية في حي وسط، تحت إشراف، عزة سعد، رئيس الحي، الحملات الدورية والمفاجئة والمكبرة لإزالة الإشغالات والتصدي لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور، حيث تم تنفيذ حملة ضمت شوارع: «عبد القادر الغريانى، والرصافة، ومحرم بك، وميدان حساب، والابعادية، والإسكندارانى، وإسماعيل مهنا، ومرسى بدر، والليثى، وأبو الفدا، والجوهرى، وصلاح الدين، وكنج عثمان، والخازن، والخديوى، والمحكمة، وإيزيس ، وابن الخطاب، والميرغنى، وعمر لطفى، وبورسعيد، ومسجد الحضرى، والحدينى، والشهداء، والميناء الشرقية، والغرفة التجارية، وكلية الطب، والسلطان حسين، وصفيه زغلول، وسعد زغلول، وطريق الجيش، وسيزوستريس، وابن شجاع، ودينو قراط، وهيبواقراط، وشامبليون»، وأسفرت الحملة عن رفع 75 من حالات الأشغالات المتنوعة، و35 من الحواجز الحديدية والأسمنتية.

التحفظ على 37 حالة إشغال في أول العامرية

وشن المختصين في حي أول العامرية، تحت إشراف السيد موسى، رئيس الحي، حملة مسائية مكبرة أسفرد عن رصد حالتي بناء بدون ترخيص في منطقتي نجع العرجي، وعبد القادر عبارة عن شدات خشبية دور أرضي في المهد، وتم إيقاف الأعمال، والتحفظ على الخلاطة من الحالة الأولى في نجع العرجي وعدد من الأخشاب من الحالة الثانية في عبد القادر، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، نفذت الأجهزة التفبذي في حي ثان المنتزه، برئاسة الدكتورة رباب مدني، رئيس الحي، حملة مسائية لرفع كافة الاشغالات والتعديات وللحد من تجاوزات مركبات التوك توك، ولتحقيق انسيابية حركة السير بنطاق شوارع «ملك حفني بحري، و517، و45 والنبوي المهندس، والملازم بسيوني، وجمال عبد الناصر»، وأسفرت الجملة على التحفظ على 2 توك توك، بالإضافة إلى رفع 35 إطار سيارات وتحطيم 22 حاجز اسمنتي وخرساني ورفع 4 حواجز حديدية.