إصابة 5 في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي بالفيوم

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، والذي وقع على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة خلال سيرها على الطريق، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لتقديم يد العون للمصابين، لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من بعض الأهالي، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 5 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي محملة بالركاب على طريق أسيوط الغربي، إثر انفجار إطار السيارة فجأة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بقسم الاستقبال، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص الإصابة تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لكل منهم بحسب إصابته.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

وجرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، كما جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.