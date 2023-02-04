إصابة 7 بحادث انقلاب سيارة سوزوكي في الفيوم.. السرعة الزائدة السبب

أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي محملة بالركاب، والذي وقع عصر اليوم السبت، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، فيما تعالت صرخات واستغاثات مستقلي السيارة لحظة انقلابها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، وأبلغوا الشرطة، وسيارات الإسعاف لإتخاذ اللازم حيال المصابين والحادث.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 7 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الفيوم تحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث الذي وقع على طريق أسيوط الغربي، اتجاه القاهرة، بعد كمين الروس.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل منهم وفقًا لإصابته.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، كما تم تسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وإتخذت الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.