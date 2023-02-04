أبرز فعاليات اليوم العاشر لمعرض الكتاب.. ندوة «صلاح جاهين وأغانيه الوطنية»

تتضمن فعاليات اليوم السبت عاشر أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، العديد من الندوات ضمن البرنامج الثقافي في الدورة الـ 54 من المعرض، بمشاركة مجموعة من الأدباء من مصر وخارجها.

ندوة «صلاح جاهين وأغانيه الوطنية»

في قاعة «صلاح جاهين» - القاعة الرئيسية- وعند الساعة 12 ظهرًا، ندوة بعنوان «المتميزون يشاركون»، تنظم بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التثقيفية لهيئة الرقابة الإدارية، والساعة 2 ظهرًا، تقام ندوة «صلاح جاهين وأغانيه الوطنية» بمشاركة خالد داغر ومحمد الشافعى، يديرها رشا يحيى.

وفى تمام الساعة 4 عصرًا، تقام ندوة «نحن والعلم» بمشاركة جمال سعيد ورجب عبد التواب وطارق قابيل، يديرها محمد شومان، وفى الساعة 6 مساء لقاء مفتوح مع الكابتن طاهر أبو زيد، يديرها إبراهيم عبد الجواد.

ندوة «السرد العربي»

وفي القاعة الدولية (قاعة ضيف الشرف)، عند الساعة 12 ظهرًا، ندوة «السرد العربي» بمشاركة خليل صويلح وزهير كريم وعز الدين جلاوجى، ويديرها خالد عاشور، وفي تمام الساعة 2 ظهرًا، تقام ندوة «السرد والجوائز» بمشاركة بشرى خلفان وريم بسيوني وطارق فراج وميسون صقر، ويديرها مصطفى عبد الله.

ندوة «حركة السرد والشعر في الأردن»

الساعة 4 عصرا، تقام ندوة «حركة الترجمة في اليونان» بمشاركة بانوس كوكيناكيس وبيرسا كوموتسي، ويديرها خالد رؤوف.

وفي الخامسة والنصف مساء، تقام ندوة «حركة السرد والشعر في الأردن»، بمشاركة رزان إبراهيم وأماني سليمان وراشد عيسى وسميحة خريس، وفي تمام الساعة 6 مساء، تقام ندوة بعنوان «المدينة في السرد» بمشاركة مفلح العدوان ومنير عتيبة.

الاحتفاء بالذكرى المئوية لميلاد الفنان الراحل محمود مرسي

وتقام أيضا العديد من الفعاليات التي تبدأ في تمام الساعة 12 ظهرًا، وحتى 6 مساء، من أبرزها الاحتفاء بالذكرى المئوية لميلاد الفنان الراحل محمود مرسي، في السادسة مساء، إلى جانب قاعة الشعر التي تقام بها أمسيتان شعريتان يوميا بمشاركة عدد كبير من الشعراء، كما تقام في قاعة «فكر وإبداع» مجموعة من الفعاليات لمناقشة الإصدارات الحديثة.