المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب: الرئيس حريص على إتاحة الفرصة للتواصل مع شباب العالم

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي لأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الرئيس السيسي حريص على إتاحة الفرصة للتواصل مع شباب العالم لمناقشة القضايا المعاصرة وصياغة الحلول الواقعية، موجهة التقدير للشباب الذين كانوا على حق قدر ثقة الرئيس السيسي فيهم بشكل إيجابي ومؤثر وفاعل.

وأوضحت، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل منتدى شباب العالم، أن العالم يمر بوقت دقيق تملأه تحديات متعددة، والشباب هم أحد أهم الأطراف المتأثرة بتلك التحديات، وهم أيضا أهم أطراف مواجهة التحديات بكل ما يمتلكونه من حلم وإرادة وتصميم على إحداث تغيير حقيقي في الحاضر والمستقبل، لافتة إلى أن المميز في هؤلاء الشباب أنهم دائما على اتصال بواقعهم في تناولهم للقضايا على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ولديهم أولويات واضحة في التكيف والاستجابة للمشكلات المحيطة بمجتمعاتهم.

وأشارت إلى ان الشباب مدركين للمتغيرات الدولية الحالية والأزمات العالمية المتتالية، والتي نتج عنها تداعيات إنسانية واقتصادية أصبحت تمثل أعباء إضافية على كاهل المجتمعات والدول، لافتة إلى أن الشباب أصبح لديهم اعتقاد قوي ويقين بضرورة المشاركة الفعالة في تخفيف الأعباء الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في مجتمعاتهم قدر استطاعتهم وبالتعاون مع شركاء وأصدقاء منتدى شباب العالم.