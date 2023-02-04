كيف تفتح حساب توفير بالبطاقة الشخصية وجنيه واحد فقط؟.. البنك التجاري يوضح

يرغب أصحاب المدخرات في توجيهها لأوعية مصرفية تدر عائدا منتظما، كدخل إضافي للفرد واستثمار للأموال في نفس الوقت، وهو ما تعمل البنوك المحلية على توفيره من خلال منتجات وأوعية ادخارية بأسعار فائدة تفضيلية.

شروط فتح حساب توفير بـ CIB

وطرح البنك التجاري الدولي مصر، حساب التوفير «بداية» السهل في إجراءاته، حيث لا يتطلب من العميل سوى إحضار البطاقة الشخصية سارية لفتح الحساب، وهو متاح لعملاء البنك الجدد من المصريين فقط، ولا يحتاج لتقديم إثبات دخل ولا يضع شرط الحد الأدنى للرصيد، مع إعفاء من رسوم فتح الحساب أيضاً.

مميزات فتح حساب توفير بالبنك التجاري

أوضح البنك عبر موقعه الرسمي، أنَّ حساب التوفير يتيح لأصحابه إدارة أموالهم بسهولة من خلال خدمات تطبيقات الهاتف الرقمية، مثل خدمة الإنترنت البنكي والموبايل بانكينج، وبالتالي يسهل متابعة الحساب على مدار الساعة ومن أي مكان، بجانب إصدار كشف الحساب الإلكتروني برسوم ربع سنوية 7,5 جنيهات فقط.

العائد على حساب التوفير: 4% يصرف شهرياً

وتابع «التجاري الدولي»، يصرف على الحساب عائد شهري ثابت بنسبة 4% وحد أدنى جنيه فقط لفتح الحساب، فيما تطبق حدود معاملات الخصم ورصيد الحساب، ويتم إصدار بطاقة خصم مباشر مجاناً.

فيما يضع البنك في إطار تعليمات «المركزي»، حدا أقصى لمعاملات الخصم على الحساب تصل لـ 30 ألف جنيه يومياً و100 ألف جنيه شهرياً، فيما يبلغ الحد الأقصى لرصيد الحساب 250 ألف جنيه.