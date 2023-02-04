مؤسسة مبادرة سياحية لـ«السفيرة عزيزة»: الفترة الحالية هي الأنسب لزيارة الواحات

قالت الدكتورة ندى زين الدين، مؤسسة مبادرة «تعالوا نعرف مصر»، إن منطقة الواحات من أفضل الأماكن التي يمكن زياراتها وهي عبارة عن مناطق خضراء وسط الصحراء، ومصر لديها واحات سيوة والداخلة والخارجة والفرافرة والبحرية وواحة باريس، متابعة أنا الواحات تجمع بين الآثار المصرية القديمة والرومانية.

مناطق الواحات تتميز بجو خيالي نقي

وأوضحت «زين الدين» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، أن مناطق الواحات تتميز بجو خيالي نقي، والفترة الحالية هي فرصة مناسبة لزيارة الواحات حتى شهر مارس المقبل، وهناك بعض الفنادق لا تدعم الخدمات الكهربائية في الغرف لتجربة معيشة الحياة الطبيعية.

الصحراء السوداء

وأشارت مؤسسة مبادرة «تعالوا نعرف مصر» إلى أن منطقة جبل الكريستال تابعة للفرارة والصحراء السوداء تابعة للواحات البحيرة، ولا بد من الحفاظ على المحميات وعدم الإضرار بأي من أجزائها الطبيعية.

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.