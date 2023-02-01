«السفيرة عزيزة» تعرض تقريرا عن أقدم مكتبات مصر «لينرت ولاندروك»

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، من تقديم نهى عبدالعزيز وسالي شاهين المذاع عبر فضائية «DMC»، تقريرًا عن مكتبة لينرت ولاندروك، التي تمثل واحدة من أقدم المكتبات في مصر.

مكتبة لينرت ولاندروك

قال الدكتور إدوارد لامبليه، حفيد مؤسس مكتبة لينرت ولاندروك، إن مكتبة لينرت ولاندروك تأسست في تونس بعام 1911، ولم تكن مخصصة لبيع الكتب، وإنما لبيع الصور، إذ أن لينرت كان يصور أما لاندروك كان مسئول عن أعمال الإدارة، واستمرت المكتبة على هذا الحال حتى عام 1914، مشيرًا إلى أنه بعد الحرب العالمية الأولى، تزوج لاندروك من جدة «لامبليه»، ومن ثم جاءا مصر عام 1924، وأسسا مكتبة بجوار ميدان الأوبرا، وم ثم نقلوها إلى شارع شريف عام 1934.

محتويات مكتبة لينرت ولاندروك

وأضاف «لامبليه»، خلال لقاءئه مع برنامج «السفيرة عزيزة» من تقديم نهى عبدالعزيز وسالي شاهين المذاع عبر فضائية «DMC»، أنه بدأ العمل مع والده كمسئول عن الكتب، أما والده مسئول عن الصور، مشيرًا إلى أن والده التقط بعض الصور من صحراء تونس والجزائر وهناك أيضًا صور من مصر، متابعًا: «والدي كان بيصور كتير جدا، وبيحب الصور دايما في المعابد الفرعونية، وعلمني التصوير عندما كنت معه في الأقصر».

وفي السياق ذاته، أوضح سعيد علي، مسؤول طباعة الصور بالمكتبة: «أنا موجود في المكتبة من لما كان عندي 17 سنة، يعني من حوالي 46 سنة»، متابعًا: « إحنا بنشتغل بنفس التكنيك اللي كان بيعمل بيه المستر لينرت لحد دلوقتي».