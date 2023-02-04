خريطة قطع المياه في محافظتي المنيا وبني سويف.. اعرف المواعيد

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية وبني سويف قطع المياه اليوم السبت، في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها وهي: «مدينة جمصة بالكامل - المنطقة الصناعية - السجن العمومي - الأمن المركزي - إخطاب - الإنشاسية - جلموه» بالدقهلية، وقرية سدمنت الجبل وتوابعها ببني سويف.

موعد قطع المياه في 4 قرى بالدقهلية

وقالت الشركة في الدقهلية في بيان إنه سيتم قطع المياه اليوم ولمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساء، بسبب القيام بأعمال صيانة على الخط المغذي لمحطة مياه الشرب الرئيسية بجمصة.

قطع المياه لمدة 9 ساعات

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم انقطاع المياه اليوم لمدة 9 ساعات اعتبارا من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً في مناطق «إخطاب - الإنشاسية - جلموه» بسبب قيامها بأعمال صيانة بخط الطرد الجديد لمحطة مياه إخطاب.

مدة انقطاع المياه عن بعض قرى بني سويف

كما أعلنت انقطاع المياه عن قرية سدمنت الجبل وتوابعها اليوم اعتبار من الساعة 8 صباحا وحتي الساعة 10 من مساء نفس اليوم بسبب القيام بإعمال غسيل وتطهير الخزان الأرضي لمحطة مياه سدمنت بمركز إهناسيا.

تدبير الاحتياجات من المياه

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع لافتا إلى قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.