الإعلامي عماد الدين حسين لقناة الحياة: قرار إطلاق منتدى شباب العالم بشكل جديد حكيم 100%

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قرار إطلاق منتدى شباب العالم بشكل مختلف عن النسخ الأربع السابقة حكيم 100%، ونحيي كل من كان وراء هذا القرار: «منتدى شباب العالم لعب دورا مهما في الكثير من القضايا، وهو الذي أطلق لجنة العفو الرئاسي والعديد من المبادرات الأخرى المهمة».

حسين: الأزمة الاقتصادية تضرب كل دول العالم

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المتغير الجديد والأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم كانت السبب الرئيسي في إطلاق المنتدى بشكل جديد تماما.

حسين: القرار حكيم ومهم وموجه بطريقة صحيحة

واستطرد: «الدولة حينما درست الصورة كاملة اتخذت هذا القرار، وغير أن القرار حكيم ومهم وموجه بالطريقة الصحيحة فتوجيه الأموال للناس المحتاجة قرار صائب للغاية».