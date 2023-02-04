تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ12.. وأبرز المكرمين

شهد معبد الأقصر، مساء اليوم السبت، انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ12، بحضور الرئيس الشرفي للمهرجان الفنان محمود حميدة والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان وعدد كبير من نجوم وصناع السينما الأفريقية من مختلف الدول.

فعاليات افتتاح مهرجان الأقصر

بدأت فعاليات المهرجان بمرور كل نجوم السينما وضيوف المهرجان عبر الريد كاربت والتقطوا الصور التذكارية، ثم بدأ المهرجان بالسلام الجمهوري وبرومو قصة المهرجان ثم برومو لهيئة تنشيط السياحة، ثم فقرة غنائية للمطربة اميرة رضا ألحان و توزيع مصطفى الحلواني لفرقة قنا للآلات والفنون الشعبية.

بدأت المذيعة كريمة وسلاتي كلماتها قائلة: بعد أن أبحرنا جميعا في المراكب الذهبية الفرعونية على ضوء شمسنا وفي احضان نهر النيل الخالد وصولا إلى رحاب معبد الاقصر وتحت ضوء قمره ونجومه المتلألأه منذ الاف السنين، وبكل الحب والتقدير نرحب بكم يا صناع السينما وعشاقها ايها الاخوة والاحباب يا من جئتمونا من كل بلادنا الافريقية الساحرة يا من اتيتم من ارض الحكمة والتاريخ .. ارض الخصوبة والعطاء ويجمعنا التاريخ الواحد والعشق اللامتناهي للسينما.

كلمة الفنان محمود حميدة في مهرجان الأقصر

وصعد الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ورحب بالحضور جميعا وبكل صناع السينما الأفريقية ، وقال إن الأقصر أشهر مدينة سياحية أثرية في العالم، وهي مدينة عظيمة، ثم جاءت كلمة مؤسس ورئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد قائلا: إن الدورة رقم 12 من عمر مهرجان الأقصر للسينما الافريقية، تحمل شعار السينما خلود الزمان وللسينما أدوار كبيرة جدا، ومنها أنها تخلد الزمن، والتاريخ يتجسد في السينما خلال شريط سينمائي، ومن منطلق الادوار الكبيرة للسينما، فالمهرجانات أيضا ليست شو إعلامي فارغ من المحتوى للتسلية او الترفيه، ولكن هي صناعة مهمة وثقيلة ويجب أن يظل اهتمامنا بصناعة السينما والافلام ودعمنا لها حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة جدا.

كما وجه سيد فؤاد، الشكر لوزارات الثقافة والخارجية والسياحة والآثار والشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة، ومحافظ الأقصر ، وجميع الجهات والأشخاص الذين يقفون بجانب المهرجان ويقدمون له الدعم.

في كلمتها قالت مؤسس ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، إنها لا تصدق أن المهرجان مر عليه 12 عاما، وأن فكرة المهرجان كانت حلم وتحقق، وأشكر كل الداعمين للمهرجان وعلي رأسهم وزارة الثقافة ووزارة الخارجية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وكل الداعمين للمهرجان.

أما كلمة محمد عبد القادر نائب المحافظ، فقال فيها: مهرجان الاقصر كل عام يقدم رسائل مهمة، وأحد أهم هذه الرسائل التي يقدمها المهرجان هو ترسيخ الفن الهادف، حيث أن السينما تقدم قيم وأخلاق للمشاهد، كما أنها توثق تاريخنا وتراثنا كما شاهدنا ذلك في الأفلام، فمثلا الأقصر موجودة في أفلام الأبيض والأسود وكثير من الأجيال تتعرف على تلك المدينة قديما من خلال أفلامالسينما ونجد الأقصر لم تتغير كثيرا ، فالسينما تسجل كل ماهو جميل في بلدنا.

وجه نائب المحافظ، الشكر لرئيس المهرجان سيد فؤاد، ومديرة المهرجان عزه الحسيني، ورئيس شرف المهرجان الفنان محمود حميده، وذلك على جهودهم الدائمة كل عام لخروج هذا المهرجان لمصر ولكل الدول الأفريقية بالشكل اللائق، معربا عن اعتذار المحافظ عن الحضور لوجود ارتباطات عمل مسبقة.

كرم الفنان محمود حميدة ضيف شرف المهرجان (السينما السنغالية) وهي سينما عريقة، وجرى عرض ملامح من رحلة السينما السنغالية من خلال برومو ومقطفات من أفلام سنغالية وصناع سينما سنغاليين جرى التعريف بهم.

ثم طلبت الإعلاميتان أومي ندور وكريمة الوسلاتي رئيس المهرجان ومدير المهرجان لاستقبال لجان تحكيم الدورة الثانية عشرة وصعدوا جميعا بالترتيب المسابقة المصرية لأفلام الطلبة و عدد الأفلام المشاركة 9، ولجنة تحكيم أفلام الطلبة مكونة من: أسامة الشيخ، محمد شفيق، عفاف طبالة.

أما مسابقة الأفلام القصيرة فعدد الأفلام المشاركة فيها 15 فيلما، ولجنة تحكيم الافلام القصيرة مكونة من: أومي ندور، كريم قاسم، لطيفة دوغري، بشرى، بول سويلو، وفي مسابقة أفلام الدياسبورا عدد الأفلام المشاركة (6) و لجنة تحكيم افلام الدياسبورا مكونة من : لقاء الخميسي ، بيدرو بمنتا، ماهر عنجاري، وجرى عرض برومو افلام الدياسبور.

وفي مسابقة الأفلام الطويلة عدد الأفلام المشاركة 12 فيلما، ولجنة تحكيم الافلام الطويلة مكونة من: عبد الرحيم كمال، أمل عيوش، منصور صورا واد، محمد حفظي، سونيا شامخي، وصعد أيضا لجنة تحكيم الفيبريسي، وهم: محمد سيد عبد الرحيم، نجيب ساجنا، ماسيمو ليكي.

وكرم المهرجان في افتتاحه كل من النجمة المصرية هالة صدقي وهي ممثلة ونجمة لها أسلوبها الفني وأدائها المميز والخاص، وقدمت للسينما المصرية أدوارا رائعة مع كبار المخرجين وحصلت على العديد من الجوائز، وقالت: أتمنى أن يكون لدينا افلاما مشرفة في الأقصر ونحن السينما الأم ، وأشكر وزارة الثقافة على دعمها وأشكر المهرجان.

تكريم محمد رمضان

كانت ٱخر تكريمات المهرجان للنجم المصري محمد رمضان، وهو نجم مصري جماهيري ممثل ومميز وقدم للسينما أكثر من 20 فيلما منها: احكي يا شهر زاد مع المخرج يسري نصر الله وساعة ونص مع المخرج سامح والكنز مع مخرجنا الكبير شريف عرفة.