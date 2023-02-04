خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة.. تحذير لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية

خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة، أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر لها منذ قليل، إذ تشير التوقعات إلى استمرار تساقط الأمطار حتى الأربعاء 8 فبراير.

وتتراوح نسبة سقوط الأمطار من 40 إلى 60% وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط للرياح على بعض المحافظات، لاسيما القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة

وعن خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة أوضح البيان أن تشهد يوم الاثنين المقبل 6 فبراير سقوط أمطار تترواح نسبتها من 50 لـ60% على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وهي: البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، الإسكندرية.

كما تتعرض محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء إلى سقوط أمطار تصل إلى 50% على فترات متفاوتة.

خريطة سقوط الأمطار

وعن خريطة سقوط الأمطار يوم الثلاثاء القادم 7 فبراير تكون في السواحل الشمالية والوجه البحري، نسبة تصل إلى 50%، وتكون خفيفة على محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

فرص سقوط الأمطار

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار يوم الأربعاء القادم 8 فبراير تكون خفيفة على محافظات البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، حيث سجلت 40% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

تحذير لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية

وتحذر الأرصاد الجوية المواطنين من حالة الجو خلال الأسبوع الجاري، حيث تستمر نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما تؤثر على مرضى الجيوب الأنفية والحساسية.