«س وج».. كل ما تريد معرفته عن الخط الرابع لمترو الأنفاق ومراحل تنفيذ المشروع

الخط الرابع لمترو الأنفاق على موعد لنقل ما يقرب من مليون راكب يوميا، إذ يجرى حاليا تنفيذه على مرحلتين الأولى تشمل حدود مدينة 6 أكتوبر وميدان الرماية والهرم والملك الصالح والفسطاط، والثانية الفسطاط ومدينة نصر والقاهرة الجديدة، ويبلغ طولها 23 كم.

قال الدكتور حمدي برغوت، خبير النقل واللوجستيات، لـ«الوطن»، إن المشروعات القومية كالطرق والكباري والمترو، لها أهمية مهمة في تقليل الحوادث وتوفير الوقت، وتحسين البيئة.

تقليل حركة السيارات على شبكة الطرق بنسبة 40%

من جهة أخرى، أكد الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ المرور بجامعة الأزهر، أن المشروعات الأربعة الجاري تنفيذهم حاليا مثل للخط الرابع للمترو والمونوريل والقطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف، كلها تسمى وسائل نقل جماعي، ولها دور في تقليل حركة السيارات على شبكة الطرق بنسبة 40%.

وأضاف الدكتور إبراهيم مبروك، أن هذه المشروعات تؤثر بالإيجاب على الاقتصاد والاستثمارات، موضحا أن الدول الكبرى لجأت إلى مشروعات النقل الجماعي لدورها الحيوي في عملية نقل وتيسير المواطنين بشكل أفضل، فضلاً عن كونها صديقة للبيئة.

وأوضح، أن هذه المشروعات توفر التطاليف التي يتم إنفاقها على صيانة الكباري والطرق والأسفلت، فضلاً عن تكاليف صيانة السيارات نفسها وما يجرى إنفاقه على المواد البترولية.

وفي السطور التالية، تُجيب «الوطن» في إطار دورها الخدمي، في التقرير التالي على كل الأسئلة الخاصة بالخط الرابع لمترو الأنفاق، بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للهيئة القومية لمترو الأنفاق.

ما هو الخط الرابع لمترو الأنفاق؟

الخط الرابع لمترو الأنفاق، يربط بين مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة.

وما هي أهميته؟

يخدم الخط الرابع لمترو الأنفاق، في نقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في عدة مناطق وهي الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر، فضلاً عن وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

وكم عدد الركاب الذين ينقلهم هذا الخط يومياً؟

من المتوقع أن ينقل الخط الرابع لمترو الأنفاق حوالي مليوني راكب يومياً.

كم يصل طول الخط؟

يصل طول الخط الرابع لمترو الأنفاق، 42 كم.

وكم عدد محطاته؟

عدد محطات الخط 38 محطة.

وما هي تفاصيل المرحلة الأولى من الخط؟

تشمل المرحلة الأولى حدود مدينة 6 أكتوبر وميدان الرماية والهرم والملك الصالح والفسطاط.

وكم يبغ طولها؟

يبلغ طول المرحلة الأولى 19 كم، وتشتمل على 17 محطة.

وما هي تفاصيل محطات المرحلة الأولى؟

يشمل مسار المرحلة الأولى، المحطة التبادلية وهي حدائق الأشجار بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، ثم تمر بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، وهنا يحقق الخط تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو.

يعبر الخط بعد ذلك، أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو، وصولاً إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

وماذا عن تفاصيل المرحلة الثانية؟

تشمل المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الفسطاط ومدينة نصر والقاهرة الجديدة، ويبلغ طولها 23 كم.

كم عدد محطات المرحلة الثانية ومساراتها؟

تشتمل المرحلة الثانية على 21 محطة، وتبدأ من محطة الفسطاط بشارع عمرو بن العاص إلى شارع صلاح سالم حتى القلعة ثم ينحرف يميناً إلى منطقة منشية ناصر بطريق النصر ثم منطقة الدويقة ومنطقة العرب.

ويستمر حتى نادى المقاولون العرب ونادى السكة الحديد فى طريق النصر مرورا بجامعة الأزهر ثم ينحرف يميناً إلى محور الشهيد ثم ينحرف يسارا إلى شارع مصطفى النحاس ليتقاطع مع شارع الطيران وشارع عباس العقاد وشارع مكرم عبيد وشارع حسن المأمون.

كما يستمر فى شارع مصطفى النحاس حتى نهايته عند منطقة التبة ثم ينحرف يميناً خلال شارع مهدى عرفه ليصل إلى شارع الميثاق «أحمد الزمر» بالحي العاشر بمدينة نصر، ويستمر حتى زهراء مدينة نصر ليتقاطع مع الطريق الدائرى ويعبره عند أكاديمية الشرطة عند مدخل التجمع الأول لينحرف يسارا في محور مصطفى كامل بجوار مدينة الرحاب.

ويستمر حتى طريق مصر – السويس الصحراوي عند المدرسة الإنجليزية بالقاهرة ليصل إلى منطقة الورشة شرق الطريق الدائري وشمال طريق مصر – السويس الصحراوي.