حبس المتهم بسرقة هاتف محمول من سيدة في الأزبكية بأسلوب «المغافلة»

قررت النيابة العامة، حبس المتهم بسرقة سيدة في الأزبكية 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث قام بسرقتها أسلوب «المغافلة»، وطالبت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

تفاصيل سرة سيدة في الأزبكية

تلقى قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، بلاغا من صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة بعرض هاتفا محمولا للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، بالفحص والتحريات تبين أن الهاتف مسروق وأن وراء ارتكاب الواقعة شخص له معلومات جنائية قام بسرقته من سيدة بأسلوب المغافلة حال سيرها بالطريق بأحد شوارع القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

عن العقوبة المنتظرة للمتهم، قال المحامي أيمن محفوظ، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «محفوظ» لـ«الوطن»، إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».