فنانون يشاركون في معرض الكتاب.. فيروز كراوية وخيري بشارة

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، إقبالا جماهيريًا منذ لحظة انطلاقه، إذ يُعد الحدث الأهم والأكبر للكتاب المصريين، لم يقتصر المشاركون على الكتاب فقط، بل خاض بعض الفنانين التجربة والمشاركة في المعرض ككُتاب ومؤلفين لبعض الكتب، ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أبرز الفنانين المشاركين في معرض الكتاب.

شريف حافظ يشارك بـ3 روايات في المعرض

ومن بينهم الفنان شريف حافظ، الذي يُعد من أبرز الفنانين المشاركين هذا العام، بمعرض القاهرة الدولي، بروايته الجديدة «الزبال» إصدار 2023، التي تم تصنيفها كرواية اجتماعية تتطرق إلى الصراع الطبقي والطموح، لم يكتفِ الفنان شريف حافظ بهذه الرواية فقط، بل شارك أيضا بروايتين إصدار 2021.

«إهداء إلى إبليس» التي تتحدث عن كتاب الصفات، الذي أخذ كمكيال للحكم على البشر بدلا من القانون وألف في عصر قديم بأوامر من ملك لكنه وقع في يد سفاح في العصر الحديث اعتنق أفكار الكتاب، ورواية «أسياد الرهان» التي كُتبت في البداية كعمل درامي يطغى عليه الفانتازيا، وتتحدث عن لعبة يتحكم بها مجلس فلا شيء يحدث صدفة بل هناك عالم يسير العالم الذي نعيش فيه ومسيطر عليه.

كتاب فيروز كراوية

أما عن الكتاب الذي يحمل اسم «كل دا كان ليه»، هو للمطربة فيروز كراوية، ويتحدث الكتاب عن مشوار الأغنية المصرية وتغيراتها منذ نهايات القرن الـ19 وحتى يومنا هذا، بداية من انتشار الطقطوقة الغنائية والمسرح الغنائي ثم المونولوج الغنائي، ثم صعود أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب في بدايات القرن العشرين، فضلا عن موجة الأغنية الجديدة خلال الحقبة الناصرية وتحولات الأغنية الشعبية وعصر الكاسيت، وموجات البوب العربي وصولاً لعصر منصات الإنترنت الرقمية والراب والمهرجانات.

فنانون يشاركون للمرة الأولى في الكتابة الروائية

ولأول مرة، يشارك الفنان كريم فهمي، بأولى مؤلفاته داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهي رواية «مملكة الموت»، والذي أعلن الفنان عن حفل توقيعه للكتاب يوم الاثنين المقبل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

«الكبرياء الصيني» أول الأعمال الروائية للمخرج خيري بشارة، وهي تستعرض أحداثًا حقيقية ومأخوذة من أشخاص واقعيين، ووقائع في الصين ومصر بالإضافة إلى تناول بعض الأصداء الخارجية الأخرى.