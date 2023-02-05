حبس طالب استعرض بسيارته على الطريق في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت النيابة العامة بحبس طالب قام بحركات استعراضية بسيارته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تسببه في إحداث تلفيات في سيارة خاصة بأحد المواطنين حال توقفها والاصطدام بها، بسبب قيادة سيارته برعونة، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم

قال ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إن قانون المرور حدد عقوبات رادعه تقع على قائدي السيارات وكل من يقود سيارته برعونة يقوم بأداء حركات استعراضية في الطريق العام والتباهي والتفاخر ببها، لأن ذلك يؤدي لتعريض سلامة المواطنين للخطر، وتعريض الآخرين للكثير من الخسائر في الأرواح والأموال والممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف المحامي، أن قانون المرور نص على كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة 238.

وأوضح المحامي، أن قانون المرور الجديد، يعاقب "بالحبس وغرامة تبدأ من 4 آلاف جنية ولا تتجاوز الـ 8 آلاف جنيه، وسحب التراخيص مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز عن 3 سنوات".

قيادة سيارة برعونة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ من موظف لقسم شرطة المقطم، بأنه بتاريخ 31 يناير الماضي، تضرره من قيام أحد قائدي السيارات بالاصطدام بسيارته الخاصه وإحداث تلفيات بها حال توقفها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطالب مرتكب الواقعة والسيارة المستخدمة في الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة حال قيامه باللهو والاستعراض بسيارته الخاصة، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.