إصابة 3 في حوادث تصادم بالمنيا بسبب السرعة الزائدة

أصيب 3 أشخاص، في حادثي تصادم دراجة نارية وتوك توك، بمركزي أبوقرقاص في المنيا، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام دراجة نارية بتوك توك، بالطريق الفرعي بين قريتي طوه وتله بمركز المنيا، ما أسفر عن إصابة كلا من: أحمد شحاته 20 عاما، وآخر مجهول الهوية مصاب بغيبوبه تامة، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة.

إصابة سائق ونقله للمستشفى

كما تلقى مدير الأمن محافظة المنيا إخطارا، باصطدام دراجة نارية بتوك توك بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، أمام قرية سفاي بمركز أبوقرقاص بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة أحمد ربيع عبد الحميد 19 عاما، سائق، مقيم بأبوقرقاص، باشتباه كسر بالساق، وتم نقله للمستشفي.

ومن جهة أخرى، أصيب موظف بغيبوبة سكر أثناء مباشرة عمله داخل مجمع محاكم المنيا، ويدعى أشرف.ع، 50 عاما، وجرى نقله للمستشفى العام لتلقي العلاج.