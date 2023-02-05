تحرير 183 محضر إشغال طريق وإعلانات وأكشاك مخالفة في حملة بالقليوبية

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينة طوخ لمتابعة سير أعمال الحملة المكبرة لإزالة إشغالات الطريق العام والباعة الجائلين وكافة أنواع التعديات على أرصفة المُشاة، علاوة على الاطمئنان على مستوى النظافة العامة.

أكدَّ محافظ القليوبية خلال الحملة على استمرار وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق وأرصفة المارة في الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة ومحيط المستشفيات والمدارس والمصالح الحكومية والتي تتسبب في اختناقات مرورية وإعاقة حركة المواطنين والمُخالفة للوائح والقوانين المنظمة، بالإضافة إلى إستمرار حملات رفع مستوى النظافة العامة، وذلك بهدف إستعادة الإنضباط والمظهر الحضارى علي مستوى المحافظة ككُل، بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن وجميع الجهات المعنية.

حملات لمواجهة الإشغالات في أنحاء القليوبية

ولفت إلى أنه من المُقرر استمرار هذه الحملات لتشمل كافة أنحاء المحافظة في إطار الخطة الميدانية التي تُنظمُها المحافظة لعودة الانضباط إلى الشارع مرة أخرى وإبراز المظهر الحضاري.

تضمنت زيارة المحافظ المرور على عدد من الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة طوخ، من بينها ميدان المحكمة وشارع مصرف الحصة القبلي والبحري وشارع بنك مصر، لإزالة إشغالات الطريق العام والتعديات علي أرصفة الماره ورفع الحجاره والبلدورات أمام المحلات التجارية، وكذا الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، مع تنظيم السوق المتواجد بشارع بنك مصر وفتح الطريق أمام المواطنين لحين نقله للمكان الجديد.

جهود حملة ازالة للاشغالات بطوخ

أسفرت الحملة عن تحرير عدد (25) محضر إشغال طريق، وعدد(8) سرقة تيار كهربائي، وعدد(35) لوحة إعلانية مُخالفة بدون ترخيص، وتحرير 47 محضر إزالة فورية وتم تحرير 50 محضر إزالة بائع متجول وتم تحرير 5 محاضر نظافة و5 محاضر أكشاك مخالفة و8 نصبات شاي كما تم رفع 40 طن قمامة.

وفي سياقٍ مُتصل وجه محافظ القليوبية بضرورة رفع مستوى النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والمناطق المختلفة في نطاق المحافظة، من خلال تكثيف حملات رفع أي تراكمات للقمامة أو مخلفات البناء أولاً بأول وإفراغ حاويات القمامة من الشوارع بطريقة دورية وذلك عن طريق تناوب ورديات العمالة بشكل مُنتظم علي مدار اليوم، بهدف الإرتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والجانبية علي مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظ للحفاظ على البيئة من التلوث وعدم انتشار الأمراض والأوبئة.

وأوضح المحافظ أنه جاري الاتفاق على تخصيص قطعة أرض فضاء لإقامة سوق حضاري لنقل السوق الحالي المتواجد بشارع بنك مصر إلى الأرض الجديدة، بالإضافة إلى توفير أماكن بنفس الأرض للباعة الجائلين المتواجدين بمختلف المدينة.

فيما شددَّ " الهجان" علي إستمرار التنبية على أصحاب المحال العامة و أصحاب الأكشاك المرخصة، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مؤكداً على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري أو تُعيق حركة المرور والماره وإستمرار متابعته الشخصية في هذا الشأن، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام، موجهاً إدارة المرور بعدم السماح لإنتظار السيارات بالجزيرة الوسطى لأي شارع للحفاظ علي السيولة المرورية.

وعلى هامش الجولة تابع "المحافظ" الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية لشارع فريد ندا مُجدداً التأكيد علي إستبدال السور الخرساني بعد نزلة كوبري المصنع الحربي وحتى الطريق الزراعي بسور كريتال حديدي نفس الشكل المُقام علي جسم الكوبري وذلك توحيداً للشكل ولتحسين الرؤية البصرية علاوة علي العمل علي الإلتزام بالدقة وجودة الأعمال وخاصة بتلك المنطقة كونها مدخل بنها الجنوبي، مع تكثيف الأعمال للإنتهاء من مرحلة التطوير وفتح الطريق أمام المواطنين والزائرين بشكل طبيعي.