أبرز المعلومات عن الطائرة الأمريكية المستخدمة في إسقاط منطاد الصين

شغل المنطاد الصيني الجميع، أمس، بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تحطيمه عبر طائرة إف 20 الأمريكية، لكن ما المعلومات التي يمكن أن تعرفها عن هذه الطائرة التي لا تستخدمها الولايات المتحدة إلا في حالات معينة؟

كيف بدأت فكرة تصنيع الطائرة ؟

تعد الطائرة إف 20 مقاتلة خفيفة بدأ تطويرها عام 1975 كتطوير إضافي لطائرة نورثروب، لكن التطوير الجديد جعل الطائرة أسرع وأكثر قدرة على مراقبة الأهداف بثمن أقل في التصنيع والتشغيل.

طورت المشروع وزارة الدفاع الأمريكية تحت اسم FX، الطائرة المعدلة لديها جناح أكبر مما جعلها أكثر سرعة بنسبة 30% مع إضافة نظام تحكم أقوى، وارتفع معدل الدوران المستمر عند Mach 0.8 و 15000 قدم (4572 م) إلى 11.5 درجة / ثانية ، وهو ما يقارن جيدًا مع F-16's 12.8 درجة / ثانية. كانت معدلات الدوران الأسرع من الصوت أعلى بنسبة 47٪ من تلك الخاصة بالطائرة F5 .

مميزات متعددة في الطائرة

وتفاخرت شركة نورثروب بأن الطائرة لديها أقصر وقت تدافع مقارنة بأي طائرة معاصرة، ولكن هناك عدة تحديات في الطائرة وهي صغر حجمها الذي يجعلها لا تحمل إلا جسم صلب واحد يصل إلى 454 كيلو جرام وهذا تسبب في حصول هذه الطائرة على انتقادات واسعة رغم دقتها في إصابة الأهداف.

سعر الطائرة والصاروخ منفذ عملية المنطاد

بلغ سعر الطائرة 10 مليون دولار في بداية تصنيعها ولكن أصبح أقل في الفترة الحالية، ولدى F-20 أيضًا القدرة على إطلاق صاروخ AIM-7 Sparrow بعيد المدى، وهي القدرة التي مكنت الطائرة من اصطياد منطاد الصين للتجسس.