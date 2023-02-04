درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم.. أمطار وثلوج وصقيع في عدد من المدن

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت الموافق 4 فبراير 2023.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون الطقس باردًا في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، فيما يكون مائل للدفء على جنوب سيناء، باردا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

وتنخفض درجات الحرارة اليوم بشكل ملحوظ، بقيم تتراوح من 1 إلى 4 درجات في العديد من المناطق والمدن، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما تتكون الثلوج على قمم جبال موسى وسانت كاترين.

وجاءت درجات الحرارة اليوم كما يلي:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 19 - 09

- العاصمة الإدارية 19 - 09

- أكتوبر 19 - 09

- بنها 19 - 09

- دمنهور 18 - 10

- وادي النطرون 19 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18 - 09

- الزقازيق 19 - 10

- شبين الكوم 18 - 10

- طنطا 18 - 11

- دمياط 18 - 11

- بورسعيد 19 - 10

- الإسماعيلية 20 - 09

- السويس 19 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 09

- رأس سدر 19 - 11

- نخل 16 - 05

- كاترين 12 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 20 - 11

- شرم الشيخ 22 - 14

- الإسكندرية 18 - 10

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 17 - 10

- السلوم 16 - 09

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 11

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 22 - 12

- شلاتين 23 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 23 - 14

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 08

- المنيا 19 - 05

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 20 - 08

- الأقصر 20 - 7

- أسوان 21 - 10

- الوادي الجديد 20 – 06

أبو سمبل 20 09