6 معلومات عن الفنان المغربي محمد الغاوي بعد رحيله

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان المغربي محمد الغاوي، عن عمر ناهز 67 عامًا، بعد معاناة مع المرض، حيث أنه عانى من وعكة صحية شديدة، ألزمته دخول إحدى المستشفيات، بعدما تعرض لنزيف في الدماغ.

أبرز المعلومات عن الفنان المغربي محمد الغاوي:-

- مواليد مدينة سلا عام 1956 من أبرز رواد الأغنية المغربية المعاصرة.

- قد بدأ مساره الفني في سن مبكرة، وأغنى الخزينة الفنية المغربية بعشرات الأعمال الطربية والوطنية الناجحة.

- شارك الغاوي في مسابقة «أضواء المدينة» والتي نظمتها الإذاعة الوطنية.

محطات في حياة الغاوي

- انضم إلى فرقة «الجيل الصاعد» عن سن السابعة، ثم التحق ببرنامج «مواهب» التي كان يشرف عليه الفنان عبد النبي الجيراري، وأمضى الغاوي في ذلك البرنامج 10 سنوات جاور فيها عدة فنانين سيشكلون الجيل الجديد من الموسيقى المغربية مثل محمود الإدريسي والبشير عبدو وليلى غفران وعز الدين منتصر ومحمد بلخياط.

- فاز محمد بجائزة أحسن صوت رجالي عن أغنية «مضناك جفاه مرقده» للموسيقار محمد عبد الوهاب، وبالموازاة مع أدائه للأغاني، عمل محمد الغاوي محافظا في استوديو برنامج «مواهب» المتخصص في اكتشاف المواهب الشابة، ثم مدرسا للتعليم الأولي فالإعدادي.

- كان الغاوي بصدد التحضير لتصوير برنامج تلفزيوني كان سيُعرض على القناة الأولى المغربية، لكن لم يكتب لهذا العمل أن يخرج إلى النور.