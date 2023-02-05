خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023.. رسوم المادة الواحدة 35 جنيها

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، خطوات تظلمات الشهادة الاعدادية 2023، بعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، الخميس الماضي، بعد اعتمادها رسميا من محافظة الجيزة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنّ الإدارات التعليمية بدأت اليوم تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 للطلاب المتضررين من نتائجهم، ولمدة 15 يوما.

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وحددت مديرية التعليم بالجيزة، خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائج الفصل الدراسي الأول، كما يلي.

- يقدّم الطالب أو ولي أمره طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

- سداد الرسوم المقررة ومقدارها 35 جنيها عن المادة الواحدة طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم بتاريخ 28-3-2022 الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

- التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- حال أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.