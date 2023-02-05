خبير سياحي: مصر تحظى بمساحة أكبر من السياحة العالمية بالآونة الأخيرة

قال محمد فاروق الخبير السياحي، إن مصر أصبحت تحظى بمساحة أكبر من السياحة العالمية بالأونة الأخيرة، فإضافة إلى السياحة الثقافية التي تنفرد بها مصر، والسياحة الشاطئية بالبحر المتوسط بعد التطوير الكبير الذي حظيت به بالفترة الأخيرة كالعلمين، والسياحة الشاطئية بالبحر الأحمر بدهب ونويبع والغردقة وشرم الشيخ، تضم مصر أنواع جديدة من السياحة كالسياحة التراثية بالفيوم وأسيوط.

سياحة بمحافظات الصعيد

وأشاد فاروق في حوار مع الإعلامية دعاء جاد الحق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، باهتمام المحليات والمحافظين خاص بالمحافظات الخارجية كأسيوط وسوهاج، إضافة إلى المحافظات السياحية المعتادة كالأقصر وأسوان، لافتًا إلى أنّ الفضل يعود إلى التنمية الكبيرة التي تشهدها محافظات الصعيد بالآونة الأخيرة.

خبير سياحي: مفيش محافظة في مصر مفيهاش مقصد سياحي

وأوضح الخبير السياحي أنّ جميع محافظات مصر الآن أصبحت مقاصد سياحية، متابعًا: «مفيش محافظة في مصر مفيهاش مقصد سياحي هام وعالمي للسياح»، مشيرًا إلى أنه جار العمل الآن وبجد على زيادة الغرف الفندقية بهذه المحافظات، وزيادة المطاعم السياحية، إضافة إلى إفتتاح العديد من الطارات لكي تساهم الترويج للمحافظات في الوصول إلى الرقم المستهدف من السياحة وهو 30 مليار دولار.