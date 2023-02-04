«الوطن» تطلق سلسلة «فسحة على قد الإيد» لدعم السياحة خلال إجازة نصف العام

«على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء»، اختصر الشاعر الكبير صلاح جاهين، بهذه الكلمات الشعرية، تاريخ مصر وتراثها العظيم، الذي يضم بين جنباته مختلف أنواع الحضارات، وتظهر واضحة جلية في انتشار الأماكن الأثرية بطول البلاد وعرضها، منها ما هو معروف وله شهرة واسعة، ليس فقط داخل مصر، بل خارجها أيضا، ومنها ما يحتاج إلى مزيد من التعريف به، وبأهميته التاريخية.

وفي محاولة من «الوطن»، للمساهمة في نشر الوعي بتاريخ مصر وإرثها الحضاري، وتشجيع السياحة الداخلية بين المواطنين، بأسعار مناسبة لميزانية الأسر المصرية، أطلقت سلسلة «فسحة على قد الإيد»، التى تستعرض أشهر وأهم الأماكن الأثرية والسياحية في كل المحافظات، يمكن زيارتها بأسعار مخفضة تبدأ من 5 جنيهات، للاستمتاع بهذه الأماكن خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

ويمكن متابعة موضوعات الحملة، من خلال هذه الروابط:

5 أماكن يمكن زيارتها في البحيرة بـ5 جنيهات

6 أماكن يمكنك الاستمتاع بها مجانا في بورسعيد

5 أماكن بالسويس يمكن زيارتها بـ5 جنيهات

أماكن للزيارة بـ5 جنيهات في الإسماعيلية

5 أماكن للاستمتاع بالإجازة في الدقهلية بـ5 جنيهات

6 معالم سياحية في سوهاج تستقبل الزوار بـ5 جنيهات فقط

5 أماكن أثرية بالشرقية أسعارها تبدأ من 5 جنيهات

8 معالم سياحية في أسيوط أسعارها تبدأ من 5 جنيهات

معالم الفيوم تستقبل الزوار لقضاء إجازة تبدأ من 5 جنيهات

جنوب سيناء محط أنظار الزوار في إجازة نصف العام

6 أماكن بالإسكندرية يمكن زياراتها بـ5 جنيهات

5 أماكن بمطروح يمكن زيارتها بـ5 جنيهات

أجمل أماكن للتنزه بالمنوفية وأكل فلاحي بـ50 جنيها

8 معالم سياحية بالغربية يمكنك زيارتها خلال الإجازة

5 أماكن بكفر الشيخ يمكن زيارتها بـ10 جنيهات

5 معالم سياحية في بني سويف تكلفة زيارتها لا تتخطى 10 جنيهات

6 أماكن يمكن زيارتها في الوادي الجديد بـ10 جنيهات

5 معالم في البحر الأحمر يمكنك زيارتها بأقل التكاليف

7 معالم سياحية في المنيا أسعارها تبدأ من 10 جنيهات

8 أماكن مميزة لقضاء إجازة نصف العام في قنا

أماكن أثرية وترفيهية لقضاء إجازة نصف العام بالأقصر

6 أماكن لقضاء إجازة نصف العام في أسوان